Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранены двое мирных жителей Белгородской области

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, вражеский дрон атаковал машину на участке автодороги Устинка – Ясные Зори. Женщину в тяжелом состоянии с рваной раной плеча, баротравмой и ожогами лица госпитализировали в Октябрьскую больницу. Ее супруг, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы, шеи и кистей рук, был доставлен в местную амбулаторию главой администрации Яснозоренского сельского поселения.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

