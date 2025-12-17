российское информационное агентство 18+

Среда, 17 декабря 2025, 17:18 мск

ВС РФ разгромили на Украине более 70% ТЭЦ и почти 37% ГЭС

Российские войска в течение года вывели из строя более 70% ТЭЦ и почти 37% ГЭС, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, возможности украинского ВПК по серийному выпуску военной продукции снижены практически в два раза.

«Выведены из строя более 70 процентов ТЭЦ, а также более 37 процентов ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза. Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление», – подчеркнул он.

В то же время глава Минобороны РФ подчеркнул, что эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории.

Москва, Анастасия Смирнова

