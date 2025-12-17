На СВО достигнут беспилотный перелом: до половины потерь ВСУ обеспечивают российские FPV-дроны

Российские войска значительно увеличили применение беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции, в результате чего до половины потерь вооруженных формирований Украины обеспечивают именно FPV-дроны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии военного ведомства.

«Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом. А сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником», – уточнил он, добавив, что одновременно расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.

По его словам, в авангарде беспилотных войск находятся отряды «Рубикон». «Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией. Центр «Рубикон» получил международное признание. Его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий, в том числе американских и британских. А киевский режим объявил «Рубикон» угрозой национальной безопасности», – отметил Белоусов.

Министр сообщил, что в следующем году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем и перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube