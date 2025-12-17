российское информационное агентство 18+

Среда, 17 декабря 2025, 19:29 мск

Обломки БПЛА нашли по 53 адресам в Славянском районе Кубани

В Славянском районе Краснодарского края, который сегодня ночью подвергся вражеской воздушной атаке, обломки БПЛА обнаружили по 53 адресам. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Как уточняется, в результате ночных ударов повреждены 39 домовладений в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском. В основном в зданиях повреждены окна и двери, крыши и фасады, также пострадали хозпостройки.

В оперштабе уточнили, что в Славянском районе, где после падения обломков беспилотников были повреждены две высоковольтные линии электропередачи, уже восстановили подачу электроснабжения.

Краснодар, Анастасия Смирнова

