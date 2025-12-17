«Если я правильно понял…» Орбан сообщил об отказе ЕС обсуждать конфискацию российских активов

Еврокомиссия не будет обсуждать вопрос о конфискации замороженных российских активов на саммите стран Евросоюза, который намечен 18-19 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам, и я думаю, если я правильно понял, что сказала сегодня председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен), а я думаю, что понял правильно, она сказала, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров завтра», – сказал Орбан, слова которого цитирует газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что против конфискации российских активов выступают семь стран ЕС, в том числе Венгрия и Словакия. Окончательное решение по этому вопросу должны были принять на саммите блока 18-19 декабря в Брюсселе.

Москва, Анастасия Смирнова

