Семь стран ЕС против экспроприации активов России – Euractiv

Семь стран Евросоюза выступают против плана Еврокомиссии по конфискации заблокированных активов России под видом «репарационного кредита» для Украины. Об этом сообщает портал Euractiv.

К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против экспроприации, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

По данным издания, последние четыре государства не поддерживают план Еврокомиссии из-за позиции их правительств, разделяющих позицию администрации США, которая полагает, что изъятие активов России может подорвать возможность скорого разрешения украинского кризиса.

В публикации отмечается, что глава Евросовета Антониу Кошта должен будет принять решение 18 декабря на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе – отказаться от плана или продолжать продвигать его. Как пишет издание, оба варианта «нанесут серьезный политический ущерб ЕС и грозят ему политическим расколом».

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что консенсуса по репарационного кредиту Украине пока не достигнуто. По ее словам, без согласия Бельгии, где находится большая часть заблокированных активов РФ, добиться решения будет трудно. Нынешняя неделя имеет ключевое значение по этому вопросу, подчеркнула Каллас.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

12 декабря ЦБ РФ заявил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о взыскании причиненных убытков. В пресс-службе регулятора пояснили, что это решение принято в ответ на незаконные действия депозитария и в связи с рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия их владельца.

В ЕС меж тем заявили, что не опасаются перспектив судебного иска Банка России к Euroclear. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, европейские финансовые институты, у которых находятся активы РФ, полностью защищены от судебных разбирательств.

Москва, Наталья Петрова

