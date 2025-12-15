российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 декабря 2025, 11:14 мск

В антироссийский санкционный список ЕС сегодня добавят еще 40 судов

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник утвердят новые антироссийские санкции. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в санкционные списки по России будут добавлены еще 40 морских судов.

«Сегодня мы примем решение в отношении судов из «теневого флота». Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций», – сказала Каллас перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел (цитата по «Интерфаксу»).

Также сегодня, по ее словам, министры будут обсуждать финансирование Украины. Каллас отметила, что Евросоюз не сможет договориться финансировать Киев за счет евробондов и единственным способом для этого является репарационный кредит, который планируется выдать за счет замороженных российских активов. «Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства», – приводят слова Каллас «Ведомости».

Глава евродипломатии при этом признала, что консенсуса по кредиту пока не достигнуто. По ее словам, без согласия Бельгии, где находится большая часть заблокированных активов РФ, добиться решения будет трудно. Нынешняя неделя имеет ключевое значение по этому вопросу, указала Каллас.

