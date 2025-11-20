российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 ноября 2025, 18:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ЕС обсуждает скорый запрет на поставки нефти из России

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз рассматривает планы о включении в 20-й санкционный пакет против РФ запрет на поставки российской нефти и сотрудничество в области ядерной энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, некоторые политики в Евросоюзе демонстрируют сейчас «огромное рвение в отношении подготовки 20-го пакета, хотя 19-й пакет был принят с трудом», передает ТАСС.

«Фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией», – уточнил Сийярто, подчеркнув, что такие планы «полностью противоречат национальным интересам Венгрии».

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

«Запутались в трех соснах…» Кремль ответил на обвинения в подрыве железной дороги в Польше / Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / Политолог Караганов: «Если разразится большая война, Европа просто перестанет существовать» / Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов / ЕС не в состоянии выделять Киеву регулярные кредиты: Европа обеспокоилась устойчивостью украинского долга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,