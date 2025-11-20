ЕС обсуждает скорый запрет на поставки нефти из России

Европейский союз рассматривает планы о включении в 20-й санкционный пакет против РФ запрет на поставки российской нефти и сотрудничество в области ядерной энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, некоторые политики в Евросоюзе демонстрируют сейчас «огромное рвение в отношении подготовки 20-го пакета, хотя 19-й пакет был принят с трудом», передает ТАСС.

«Фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией», – уточнил Сийярто, подчеркнув, что такие планы «полностью противоречат национальным интересам Венгрии».

Брюссель, Анастасия Смирнова

