Умерла Брижит Бардо

Во Франции скончалась известная актриса Брижит Бардо. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на фонд знаменитости.

«Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года», – говорится в сообщении.

В ноябре Бардо госпитализировали из-за «серьезной болезни», подробности о диагнозе не разглашались. Сообщалось, что кинозвезда провела в больнице три недели и пошла на поправку.

Брижит Бардо начинала свою карьеру в качестве модели в 15 лет, тогда она появилась на обложке французского журнала Elle. В 1952 году Бардо исполнила ряд малоизвестных ролей, год спустя ее заметили на Каннском кинофестивале.

В итоге Брижит Бардо снялась более чем в 45 фильмах и записала более 70 песен, прежде чем уйти на пенсию в начале 1970-х годов. С тех пор она вела замкнутый образ жизни и занималась благотворительностью, в том числе вопросами защиты животных.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

