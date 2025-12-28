российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 декабря 2025, 15:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Умерла Брижит Бардо

Во Франции скончалась известная актриса Брижит Бардо. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на фонд знаменитости.

«Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года», – говорится в сообщении.

В ноябре Бардо госпитализировали из-за «серьезной болезни», подробности о диагнозе не разглашались. Сообщалось, что кинозвезда провела в больнице три недели и пошла на поправку.

Брижит Бардо начинала свою карьеру в качестве модели в 15 лет, тогда она появилась на обложке французского журнала Elle. В 1952 году Бардо исполнила ряд малоизвестных ролей, год спустя ее заметили на Каннском кинофестивале.

В итоге Брижит Бардо снялась более чем в 45 фильмах и записала более 70 песен, прежде чем уйти на пенсию в начале 1970-х годов. С тех пор она вела замкнутый образ жизни и занималась благотворительностью, в том числе вопросами защиты животных.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Польские чиновники пытались захватить здание российского консульства / Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС / Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций / Швеция отпустила российское судно, подозреваемое в нарушении санкций / Кремль готовится к контактам с США по мирному плану Трампа / Центробанк РФ готовит иски к европейским банкам, где заморожены российские активы / Киев и Европа пытаются сорвать мирный план Трампа – Нарышкин / «Если я правильно понял…» Орбан сообщил об отказе ЕС обсуждать конфискацию российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Культура, Скандалы и происшествия, Европа,