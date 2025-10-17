91-летняя Бриджит Бардо госпитализирована

Известная французская актриса Брижит Бардо госпитализирована.

Сообщается, что 91-летняя кинозвезда провела в больнице три недели из-за «серьезной болезни», но подробностей о диагнозе нет. Известно, что Брижит находилась у себя дома в Сен-Тропе, когда ей стало плохо, в больницу ее положили в Тулоне.

Французские СМИ сообщают, что Бардо перенесла операцию и в настоящее время восстанавливается, а врачи продолжат следить за ее состоянием.

Напомним, что Бриджит Бардо родилась Бриджит Бардо 28 сентября 1934 года в Париже. Первоначально она обучалась балету в Высшей национальной консерватории музыки и танца в Париже.

В 15 лет Брижит появилась на обложке французского журнала Elle и начала карьеру модели.

Ее актерская карьера началась в 1952 году, когда она снялась в ряде малоизвестных ролей, но вскоре она стала привлекать к себе внимание на Каннском кинофестивале в 1953 году, когда резвилась на пляже в откровенном бикини. В итоге Бардо снялась более чем в 45 фильмах и записала более 70 песен, прежде чем уйти на пенсию в начале 1970-х годов. С тех пор она вела замкнутый образ жизни и занималась благотворительностью, в том числе вопросами защиты животных от жестокого обращения со стороны людей.

«Да, я знала, что я некрасива, ещё в детстве. Я сказала себе: «Ну, раз я некрасива, значит, я, по крайней мере, умная и весёлая и должна иметь что-то ещё, чтобы это компенсировать»», – говорила о себе Бардо.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube