Западные страны готовятся организовать в Белоруссии «цветную революцию», чтобы сменить конституционный строй и ослабить взаимное сотрудничество Минска и Москвы. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

«По поступающей информации, НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси», – говорится в сообщении.

Запад пытается сформировать в республике ресурс новых «либеральных пассионариев», чтобы нацелиться на президентские выборы в Белоруссии в 2030 году. «Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со [Светланой] Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране», – отметили в СВР.

Также на Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции на Украине.

В спецслужбе добавили, что белорусское общество в 2020 году получило хорошую прививку от попыток раскачать ситуацию в стране. В то же время оно видит примеры Украины, Молдавии, причиной проблем которых стали геополитические амбиции Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека.

Москва, Зоя Осколкова

