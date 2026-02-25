российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 февраля 2026, 14:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Белоруссии раскрыли международную сеть мошеннических кол-центров

В Белоруссии правоохранители пресекли деятельность международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которые создали более 800 поддельных интернет-сайтов. На ресурсах публиковали предложения о якобы высокодоходных инвестициях в несуществующие финансовые структуры.

Злоумышленники собирали персональные данные граждан, а затем убеждали жертв переводить средства на фиктивные счета, при этом представляясь финансовыми специалистами, которыми на самом деле не являлись.

Кроме того, мошенники имитировали успешную торговлю на фейковых платформах и вынуждали граждан вносить новые суммы. Похищенные денежные средства перечислялись на счета, которые находились под контролем участников преступной схемы. Жертвы часто не понимали, что их обманули, думая, что просто «проиграли» на рынках.

Минск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Белоруссия

Зеленский ввел персональные санкции против Лукашенко / СВР: Запад пытается сменить конституционный строй в Белоруссии и ослабить связку Минска и Москвы / Мосты на границе Литвы с Россией и Белоруссией готовят к минированию / Президент Белоруссии помиловал 22 человека в преддверии Нового года / В Белоруссии обезврежен беспилотник из Литвы, который сбрасывал экстремистские материалы / «Исчезнут в один миг»: Лукашенко предупредил Зеленского о потере Одессы и Николаева / Лукашенко выразил надежду, что «тягомотина» на Украине скоро закончится / Ракета-призрак: Лукашенко рассказал о барражировании «Орешника» в Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Экономика, Белоруссия,