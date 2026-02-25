В Белоруссии раскрыли международную сеть мошеннических кол-центров

В Белоруссии правоохранители пресекли деятельность международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которые создали более 800 поддельных интернет-сайтов. На ресурсах публиковали предложения о якобы высокодоходных инвестициях в несуществующие финансовые структуры.

Злоумышленники собирали персональные данные граждан, а затем убеждали жертв переводить средства на фиктивные счета, при этом представляясь финансовыми специалистами, которыми на самом деле не являлись.

Кроме того, мошенники имитировали успешную торговлю на фейковых платформах и вынуждали граждан вносить новые суммы. Похищенные денежные средства перечислялись на счета, которые находились под контролем участников преступной схемы. Жертвы часто не понимали, что их обманули, думая, что просто «проиграли» на рынках.

