18 февраля 2026

Зеленский ввел персональные санкции против Лукашенко

Фото: сайт президента Белоруссии

Киев ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическому лицу согласно приложению», – говорится в документе.

Санкции подразумевают ограничение въезда на Украину, блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и государственных закупках. Кроме того, ограничения касаются приостановки действия лицензий и торговых соглашений, а также запрета на передачу технологий и интеллектуальной собственности.

Зеленский заявил, что «Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции». Украинский лидер также напомнил, что президент Белоруссии предоставил территорию своей страны для российского ракетного комплекса «Орешник».

Киев, Зоя Осколкова

