Понедельник, 22 декабря 2025, 15:24 мск

Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций

Фото: ec.europa.eu

Совет Евросоюза принял решение о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против России, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине», – говорится в сообщении.

Экономические ограничения в отношении России были введены в 2014 году. С тех пор ЕС неоднократно расширял список санкций и продлевал их действие. В настоящее время работа над новыми ограничительными мерами продолжается.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что ограничения оказали негативное влияние в первую очередь на экономику европейских стран, тогда как российский рынок подстраивается под санкции, а последствия оказываются не столь серьезными, как заявляют в Брюсселе.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

