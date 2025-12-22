Совет Евросоюза принял решение о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против России, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине», – говорится в сообщении.

Экономические ограничения в отношении России были введены в 2014 году. С тех пор ЕС неоднократно расширял список санкций и продлевал их действие. В настоящее время работа над новыми ограничительными мерами продолжается.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что ограничения оказали негативное влияние в первую очередь на экономику европейских стран, тогда как российский рынок подстраивается под санкции, а последствия оказываются не столь серьезными, как заявляют в Брюсселе.

Брюссель, Зоя Осколкова

