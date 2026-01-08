Трамп дал «зеленый свет» новым санкциям против России – сенатор Грэм*

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России. По его словам, голосование по документу может состояться на следующей неделе.

«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал несколько месяцев с сенатором Блюменталем и многими другими», – написал политик в соцсети X.

Сенатор указал на «своевременность» этого решения. «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть <…> Законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги давления на такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить закупки российской нефти», – заявил Грэм*.

Политик рассчитывает, что голосование по законопроекту пройдет «уже на следующей неделе».

Ранее Грэм* заявлял, что документ позволит президенту США вводить таможенные пошлины в размере 500% и вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, утверждал сенатор.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube