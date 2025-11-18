Трамп готов утвердить антироссийские санкции на определенных условиях

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против торговых партнеров России при условии, что он сохранит за собой право окончательного принятия решений в отношении любых подобных мер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Для Белого дома и президента важно, чтобы в санкционном пакете было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено в текст законопроекта, я думаю, президент рассмотрел бы возможность его подписания», – сказал чиновник, отметив, что Трамп дал об этом знать минувшим вечером.

В то же время представитель Белого дома заявил, американская администрация продолжает вести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта. «Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не находилось в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит», – отметил он.

Трамп накануне заявил журналистам, что поддерживает введение дополнительных санкций против России, которые в Вашингтоне называют «очень жесткими» и «сокрушительными», предложив добавить в пакет мер Иран.

Ранее сенатор Линдси Грэм* разработал пакет санкций, предусматривающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть из РФ. Введение этих мер было отложено после саммита Москвы и Вашингтона, который прошел в Анкоридже 15 августа.

В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование проект о новых экономических ограничениях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.

Накануне Грэм* сообщил, что конгресс начинает работу по продвижению законопроекта об антироссийских санкциях с благословения Трампа. По его словам, документ позволит президенту США вводить вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, заявил сенатор.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube