Встреча на Аляске: как Путин и Трамп оценили итоги переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Центральным вопросом стала ситуация вокруг Украины. Судя по заявлениям президентов после переговоров, стороны не пришли к соглашению по мирному урегулированию конфликта на Украине, но достигли понимания и некоторого прогресса по украинскому вопросу. По оценке лидеров, шанс на мирное решение украинского кризиса сохраняется.

В переговорах также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По итогам встречи главы государств провели совместную пресс-конференцию, которая завершилась без общения с журналистами. В Кремле объяснили это тем, что президенты сделали исчерпывающие заявления.

В ходе пресс-конференции российский лидер Владимир Путин сообщил, что переговоры прошли «в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере», разговор был весьма обстоятельным и полезным. Президент РФ заявил о заинтересованности Москвы положить конец боевым действиям на Украине. Однако, по его словам, необходимо долгосрочное урегулирование, должны быть устранены все причины кризиса, «обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом». Путин при этом заявил о готовности России работать над вопросом обеспечения безопасности Украины.

Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами безопасности страны, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия всегда считала и считает украинский народ братским, а происходящее – трагедией и тяжелой болью. «У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – заявил Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Российский лидер выразил надежду, что достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине. Он надеется на то, что на Украине и в Европе не будут мешать мирному процессу. «Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», – сказал Путин.

Президент РФ рассчитывает на то, что достигнутые на переговорах договоренности станут, по его словам, «опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США». Как отметил Путин, отношения РФ и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и странам «важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству». По его словам, у России и США много интересных направлений для совместной работы, им есть что предложить друг другу в разных сферах – от торговли, энергетики до высоких технологий, освоении космоса, взаимодействия в Арктике.

Путин также отметил, у него с главой Белого дома «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт». «И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине», – заключил российский лидер.

Президент США Дональд Трамп в своем итоговом заявлении назвал прошедшую встречу «очень продуктивной». «Мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными», – сказал он, отметив, что стороны «не смогли найти полного понимания», но «достигли существенного прогресса». По словам американского лидера, по некоторым проблемам еще предстоит поработать.

Глава Белого дома отметил, что, несмотря на то, что «сделки пока нет», есть «неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования». «Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт так же, как и я», – сказал Трамп. Он также сообщил, что созвонится с Владимиром Зеленским и коллегами по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с президентом России.

Лидеры двух стран договорились о новых контактах в скором времени. Предложение российского президента провести следующую встречу в Москве Трамп назвал «очень интересным» и счел «вполне возможным».

Владимир Путин по окончании переговоров возложил цветы к могилам советских летчиков и моряков на участке «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном рядом с военной базой.

Президент РФ прилетел в Анкоридж около 10 часов вечера по московскому времени. Трамп встретил российского лидера прямо на летном поле. Президенты пообщались по пути на церемонию совместного фотографирования и уехали на переговоры на «Кодиллаке» американского лидера. Визит Путина в США продолжался 5 часов.

Москва, Наталья Петрова

