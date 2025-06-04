Сенат США готов принять пакет новых антироссийских санкций

В США готов к принятию законопроект о новых санкциях против России. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Я разговаривал с [американским сенатором] Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прошлые выходные и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это «законом о санкциях против России 2025», – сказал Келлог в интервью Fox News.

По его словам, новые ограничительные меры в отношении России будут «весьма жесткими».

Ранее Линдси Грэм* разработал пакет санкций, предусматривающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть из России.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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