российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 июня 2025, 09:18 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Сенат США готов принять пакет новых антироссийских санкций

Фото: pixabay

В США готов к принятию законопроект о новых санкциях против России. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Я разговаривал с [американским сенатором] Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прошлые выходные и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это «законом о санкциях против России 2025», – сказал Келлог в интервью Fox News.

По его словам, новые ограничительные меры в отношении России будут «весьма жесткими».

Ранее Линдси Грэм* разработал пакет санкций, предусматривающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть из России.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС / Иностранные компании не спешат возвращаться в Россию из-за разумного протекционизма / США подготовили новый пакет санкций против России – западные СМИ / Трамп пояснил, почему не вводит новые санкции против России / Минфин РФ обещает выполнить обязательства бюджета независимо от санкций / Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились / Ушедшим из России компаниям запретят обратный выкуп акций / Трамп раздумывает над ужесточением антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России, США,