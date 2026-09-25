Референдум в Швейцарии может помешать принятию новых антироссийских санкций

В Швейцарии пройдет референдум, на котором жители решат, стоит ли придерживаться более строгих правил нейтралитета. В частности, документ предусматривает отказ от санкций против государств – участников конфликтов, если такие меры не были приняты Советом Безопасности ООН.

В настоящее время Швейцария хоть и обязана придерживаться принципов постоянного нейтралитета и не участвовать в военных конфликтах, но власти страны самостоятельно определяют, вводить ли экономические ограничения и развивать ли сотрудничество с международными структурами безопасности.

«В настоящее время у правительства есть определенная свобода действий, и оно ею пользуется. Вопрос референдума заключается в том, считают ли люди это хорошим решением или же следует установить более жесткие рамки нейтралитета», – заявил профессор Бернского университета Фабио Вассерфаллен.

В случае одобрения инициативы Берн может столкнуться с ограничениями при введении новых санкций против России, а также сотрудничестве с военными структурами, если Швейцария не подверглась нападению или прямой угрозе.

Сторонники более жесткого нейтралитета считают, что присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против России ослабили традиционный статус страны как независимого посредника. Однако действующие власти выступают против изменения правил.

Референдум о нейтралитете должен пройти 27 сентября 2026 года.

Берн, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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