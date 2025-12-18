ЕС добавил в антироссийский санкционный список более 40 танкеров

Евросоюз расширил антироссийские санкции, добавив в черный список 41 судно за «транспортировку российской нефти».

«Совет ввел ограничительные меры в отношении 41 судна, входящего в состав теневого флота нефтяных танкеров, вносящих вклад в доходы России от энергоносителей», – говорится в заявлении Евросовета.

Танкерам теперь запрещено заходить в порты стран ЕС и пользоваться услугами, связанными с морскими перевозками.

Общее количество морских судов, подпадающих под санкции, приблизилось к 600.

В заявлении Совета ЕС также говорится, что Евросоюз готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дополнительных санкций.

Москва, Наталья Петрова

