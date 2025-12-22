Швеция отпустила российское судно, подозреваемое в нарушении санкций

Власти Швеции решили не начинать расследование в отношении российского грузового судна «Адлер», подозреваемого в нарушении санкционного режима.

Контейнеровоз был вынужден зайти в территориальные воды Швеции и встать на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем.

21 декабря шведские правоохранители поднялись на борт российского судна. Досмотр был проведен в связи с тем, что компания-владелец якобы входит в санкционные списки США и ЕС.

Позже стало известно, что прокуратура Швеции решила не начинать расследование. Судну разрешили покинуть шведские территориальные воды и продолжить движение по маршруту.

Стокгольм, Зоя Осколкова

