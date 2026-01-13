ЕС готовится принять очередной пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Европейский союз готовится представить очередной пакет санкций против России к концу февраля. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

«20-й пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля», – сообщил собеседник издания.

Среди предполагаемых ограничений – запрет на экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров. Об этом Еврокомиссию просили Финляндия и Швеция.

Кроме того, входящие в ЕС страны требуют ввести квоты на импорт российских удобрений.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

