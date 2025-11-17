Трамп поддержал введение очень жестких санкций против России

Президент США Дональд Трамп поддержал введение очередных санкций против России, которые в Вашингтоне называют «очень жесткими» и «сокрушительными». В пакет мер американский лидер предложил добавить Иран.

«Они (конгресс – ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией <...> Они могут добавить к этому Иран», – заявил Трамп на пресс-конференции.

В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что готов вынести на голосование законопроект о новых экономических ограничениях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.

Ранее сенатор Линдси Грэм* разработал пакет санкций, предусматривающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на товары из стран, которые продолжают импортировать нефть из РФ.

Введение этих мер был отложено после саммита Москвы и Вашингтона, который прошел в Анкоридже 15 августа. Путин и Трамп обсудили пути разрешения украинского кризиса и договорились о новых контактах. Вскоре после этого американский президент пригласил российского лидера на встречу в Венгрии, однако переговоры были отложены на неопределенный срок.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

