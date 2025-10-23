Трамп сообщил, что встреча с Путиным в Будапеште отменена

Дональд Трамп сообщил, что встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, анонсированной ранее, не будет. Пояснил происходящее президент США так: «Мне показалось неуместным проводить встречу с Владимиром Путиным, поэтому я отменил ее».

Американский глава государства добавил, что он «посчитал, что пришло время ввести огромные санкции против России», надеясь, что «они не останутся на месте слишком долго».

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но потом они никуда не приводят», – добавил Дональд Трамп журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Американский президент сетовал на то, что его разговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о прекращении конфликта в Украине ничего не дали.

Тем не менее, Трамп настроен оптимистично. В частности, он рассчитывает на помощь президента Китая Си Цзиньпина для продвижения диалога. «Я думаю, он может оказать большое влияние на Путина», – сказал арендатор Белого дома во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рутте. «И мы, безусловно, поговорим о России и Украине», – добавил он об этой встрече, запланированной в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Вашингтон, Елена Васильева

