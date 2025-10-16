Трамп договорился о встрече с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутой договоренности с главой российского государства Владимиром Путиным провести новую встречу. По словам американского лидера, саммит пройдет в Будапеште, чтобы положить конец кризису на Украине.

Предполагается, что на следующей неделе Россия и США проведут встречу на высоком уровне, после чего будут личные переговоры глав государств.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте – Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец войне между Россией и Украиной», – отметил Трамп в своей социальной сети.

Глава американского Белого дома назвал беседу с Путиным очень продуктивной и подчеркнул, что достигнут большой прогресс.

Трамп уточнил также, что намерен обсудить разговор с Путиным на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

