Эксперты: разговор Путина и Трампа снял вопрос о поставках «Томагавков» Киеву

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября изменил ситуацию перед встречей американского президента и Зеленского, которая состоится сегодня в Вашингтоне.

Как отмечает политолог Павел Данилин в телеграм-канале «Что-то знаю», разговор Путина и Трампа откладывает на неопределенный срок вопрос с поставками американских ракет «Томагавк» Украине. «Если и не снимает полностью, то с повестки дня убирает, – уточняет эксперт. – Визит Зеленского в Белый дом, таким образом, вновь превратится в стояние в углу у доски у карты боевых действий. Только теперь без группы поддержки из «родственников в кабинете завуча». Смогут ли европейцы опять торпедировать усилия Трампа по завершению пятнадцатого-шестнадцатого-очередного в его практике конфликта – покажет время. Пока что новости, пришедшие из Кремля и Белого дома, выглядят обнадеживающими».

Политолог Марат Баширов в телеграм-канале «Политджойстик» отмечает, что после заявления Трампа о скорой встрече с Путиным в Венгрии стоит ждать провокаций со стороны Евросоюза: «Сдадутся ли ястребы Европы? Нет. Сейчас очень опасный момент. Будут стараться спровоцировать нас на отказ от встречи или сделать ее невозможной по политическим соображениям через какой-то акт».

Оба эксперта сходятся во мнении, что перелет президента России из Москвы в Будапешт может быть опасным. Оптимальный маршрут для этого – Сочи – Черное море – Болгария – Сербия – Венгрия.

Как уже писал «Новый День», после разговора с Владимиром Путиным президент США сообщил о договоренности провести новую встречу. «Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте – Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец войне между Россией и Украиной», – отметил Трамп в своей социальной сети. Глава американского Белого дома назвал беседу с Путиным очень продуктивной и подчеркнул, что достигнут большой прогресс.

