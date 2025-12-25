российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 декабря 2025, 10:21 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Польские чиновники пытались захватить здание российского консульства

Фото: pixabay

В Польше чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства. Об этом сообщила заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская.

Консульство России в Гданьске закрыто с 22 декабря. Российская сторона решила оставить «административного и технического сотрудника посольства», который будет проживать в объектах по адресам бывшего посольства на улице Батория.

Муниципалитет физически не может взять эти объекты, сказала польским СМИ заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская. Была предпринята попытка «отобрать здание», но «никто не открыл чиновникам двери».

В ноябре глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России в Гданьске. Министр обосновал это решение недавней диверсией на железной дороге, за которой, по утверждению Варшавы, стоят двое украинцев, «сотрудничающих с российской разведкой». В свою очередь в Москве заявили, что в качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Китай вводит пошлины на молочную продукцию из ЕС / Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций / Швеция отпустила российское судно, подозреваемое в нарушении санкций / Кремль готовится к контактам с США по мирному плану Трампа / Центробанк РФ готовит иски к европейским банкам, где заморожены российские активы / Киев и Европа пытаются сорвать мирный план Трампа – Нарышкин / «Если я правильно понял…» Орбан сообщил об отказе ЕС обсуждать конфискацию российских активов / Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Россия, Европа,