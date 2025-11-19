Польша закрывает последнее российское консульство в стране – Москва ответит зеркально

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России в Гданьске, передают польские СМИ. Министр обосновал это решение недавней диверсией на железной дороге, за которой, по утверждению Варшавы, стоят двое украинцев, «сотрудничающих с российской разведкой». По версии польских властей, им якобы удалось сбежать в Белоруссию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последний шаг Варшавы, заявил о полной деградации отношений с Польшей. По его оценке, решение польских властей говорит об их желании свести до нуля дипломатические отношения с Россией. «Здесь можно выразить только сожаление», – сказал Песков журналистам.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил РИА «Новости», что польский МИД потребовал закрыть консульское представительство РФ в Гданьске до 23 декабря.

Россия зеркально ответит на решение Варшавы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей на ветке Варшава – Люблин, по которой осуществляются поставки военных грузов на Украину. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

