Польша бездоказательно обвинила Россию в подрыве железной дороги

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей на ветке Варшава – Люблин, по которой осуществляются поставки военных грузов на Украину.

«Анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток – в Россию», – заявил он в эфире Radio Zet. При этом польский министр не привел никаких доказательств причастности Москвы к диверсии. При этом Косиняк-Камыш отметил, что у польских властей нет полной уверенности в виновности России, поскольку злоумышленники еще не задержаны.

В Польше неизвестные дважды за сутки повредили железнодорожную линию Варшава – Люблин, которая ведет к пограничному переходу Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе. Сначала стало известно о подрыве путей в районе деревни Мика. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее диверсией. Позже появилась информация о повреждении контактной сети в районе города Пулавы. Кто-то бросил цепь через линию электропередачи, что привело к обрыву проводов и короткому замыканию. Провода упали на проходивший пассажирский поезд. Машинист применил экстренное торможение. В обоих случаях никто не пострадал.

Генсек НАТО Марк Рютте не стал обвинять Москву в инцидентах на железной дороге в Польше, и призвал дождаться результатов расследования.

Варшава, Наталья Петрова

