В Польше повреждена ведущая на Украину ж/д линия – власти допустили диверсию

В Польше повреждена железнодорожная ветка, которая ведет на Украину. Премьер-министр Дональд Туск допустил, что могла быть совершена диверсия.
По данным полиции Мазовецкого воеводства, о повреждении железнодорожных путей вблизи станции Мика неподалеку от города Жичин сообщил машинист поезда утром 16 ноября. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады.
Правоохранители отметили, что первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов продолжается по соседнему пути, на месте работают специальные службы.
Польский премьер Дональд Туск не исключил совершение диверсии. «Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка путей на линии Демблин-Вараша. Возможно, речь идет об акте диверсии, – написал он в X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). – Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование».
Железнодорожная ветка, на которой обнаружено повреждение, ведет к пограничному переходу Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе.
Варшава, Наталья Петрова
