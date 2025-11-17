Железную дорогу из Польши на Украину повредили второй раз за сутки

В Польше железнодорожная линия Варшава – Люблин, через которую поставлялась военная техника на Украину, оказалась повреждена второй раз за сутки. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По ее данным, неизвестные повредили контактную сеть в районе города Пулавы. Кто-то бросил цепь через линию электропередачи в районе станции Пулавы, что привело к обрыву проводов и короткому замыканию. Провода упали на проходивший поезд с 475 пассажирами. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Движение в районе происшествия ограничили.

Ранее сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железнодорожные пути на ветке Варшава – Люблин в районе деревни Мика были повреждены в результате подрыва взрывчатки. Он назвал произошедшее диверсией. Повреждения путей обнаружил утром 16 ноября машинист поезда. Никто не пострадал. По словам Туска, на том же участке железнодорожных путей рядом с Люблином было обнаружено другое повреждение. Подробности он не уточнил.

Железнодорожная ветка, на которой обнаружены повреждения, ведет к пограничному переходу Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе.

Варшава, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube