Вторник, 6 января 2026, 14:45 мск

Премьер Дании заявила об угрозе распада НАТО из-за притязаний США на Гренландию

Фото: официальный сайт НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

«Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится», – цитирует Фредериксен газета Associated Press.

О катастрофических последствиях в случае, если США предпримут какую-либо силовую акцию в отношении Гренландии, заявил и глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен.

Стоит отметить, что Гренландия является бывшей датской колонией, но и сейчас остается частью королевства и находится под его контролем. При этом на острове есть американская военная база, а ограничений на численность войск США в Гренландии нет.

Политики Дании и Гренландии выразили обеспокоенность на фоне операции американских сил в Венесуэле, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его супруга были фактически захвачены и перевезены в США для суда по обвинениям в связях с наркокартелями.

Кроме того, Госдепартамент США назвал Западное полушарие «своим» и обозначил зоной интересов Вашингтона. Американский президент Дональд Трамп добавил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения собственной безопасности.

Копенгаген, Зоя Осколкова

