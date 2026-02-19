российское информационное агентство 18+

США стремятся вернуть НАТО «к заводским настройкам», вынуждая альянс сокращать многие направления внешней активности. Кроме того, Вашингтон считает, что Украину, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею не следует приглашать на ежегодный саммит блока.

С возвращением президента Дональда Трампа США оказывают давление на НАТО в целях прекращение миссии в Ираке, сокращения присутствия альянса в Косово, а также уменьшения числа контактов с тихоокеанскими партнерами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Издание называет эту тенденцию масштабной перезагрузкой НАТО и видит в действиях США стремление организовать альянс лишь как евроатлантический оборонный блок без экспансии и партнерских программ с другими странами. По словам собеседников издания, альянс ограничит «деятельность за пределами зоны ответственности», выходящую за рамки основных задач по обороне и сдерживанию.

Ранее сообщалось, что Москва будет добиваться от НАТО юридического закрепления обещания не расширяться на восток. Также Россия намерена добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда Североатлантический альянс пообещал, что Украина и Грузия однажды присоединятся к военному блоку. В июне 2025 года генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что обещание в будущем принять в свой состав Украины остается в силе.

