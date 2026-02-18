Москва будет добиваться от НАТО юридического закрепления обещания не расширяться на восток. Об этом сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Бельгии. Также Россия намерена добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда Североатлантический альянс пообещал, что Украина и Грузия однажды присоединятся к военному блоку. В июне 2025 года генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что обещание в будущем принять в свой состав Украины остается в силе.

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей «на бумаге», включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы, – заявили в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что еще при объединении Германии в 1990 году лидеры ключевых стран – членов НАТО заверяли руководство СССР, что у альянса нет планов расширения на восток после вывода советских войск с немецкой территории.

«Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах соответствующих государств, но на Западе они намеренно не публикуются», – пояснили в дипмиссии.

Россия рассматривает любое расширение НАТО на восток как угрозу жизненно важным интересам в области национальной безопасности. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, альянс стремится к расширению, несмотря на взятые в рамках ОБСЕ обязательства не укреплять собственную безопасность за чужой счет.

По мнению аналитика Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тиграна Мелояна, Москва обеспокоена тем, что расширение в перспективе может коснуться не только Украины и Молдавии, но и стран Закавказья, где за последние годы возросла роль Турции.

Невступление Украины в НАТО является ключевым условием для заключения мирного соглашения, указывали ранее в МИД РФ. Накануне в Женеве прошел очередной раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины. Встреча продолжится в среду, 18 февраля.

Напомним, в мае 2025 года спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. По его словам, американская сторона неоднократно давала понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Он добавил, что той же позиции придерживаются еще несколько членов альянса.

В декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не рассматривалась как член НАТО: «Всегда, задолго до Путина, существовало понимание, что Украина не вступит в НАТО». До этого он заявлял, что одной из причин российско-украинского конфликта стало обсуждение вступления Киева в военный блок.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube