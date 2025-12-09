«Он проигрывает»: Трамп призвал Зеленского начать принимать условия мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Также он призвал Владимира Зеленского «взять себя в руки» и начать соглашаться с предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта, потому что он проигрывает на поле боя и уже потерял много территорий. При этом Трамп в очередной раз назвал Зеленского торгашом. Россия находится в более сильной переговорной позиции, преимущество в конфликте на Украине всегда было за ней, указал американский лидер в интервью изданию Politico.

Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, отметив, что «сейчас важное время провести выборы». «Они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже перестает быть демократией», – заявил глава Белого дома. По его словам, Зеленский «использует войну», чтобы не проводить выборы, но у «украинского народа должен быть выбор и, возможно, Зеленский победил бы». «Не знаю, кто победит, но у них давно не было выборов», – подчеркнул он.

При этом президент США заявил, что Зеленскому пора начать принимать условия урегулирования ситуации на Украине, поскольку он проигрывает конфликт. «Ему придется взять себя в руки и начать, ну, смиряться с этим. Знаете, когда проигрываешь, потому что он проигрывает», – заявил Трамп.

Глава американской администрации вновь заявил, что недавнее предложение по урегулированию на Украине понравилось высокопоставленным представителям команды Зеленского. И посетовал на то, что Зеленский до сих пор не прочел разработанный Вашингтоном план по урегулированию конфликта.

По мнению Трампа, одна из причин сложности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной – взаимная ненависть Путина и Зеленского, уровень которой огромен.

Президент США также заявил, что Украина никогда не рассматривалась как член НАТО: «Всегда, задолго до Путина, существовало понимание, что Украина не вступит в НАТО».

По его словам, конфликт на Украине могла перерасти в третью мировую войну, но сейчас, скорее всего, этого произойдет.

Трамп назвал ситуацию на Украине самой неотложной проблемой в Европе на данный момент, однако европейские лидеры не справляются с ее решением и не делают необходимых усилий для его урегулирования. «Они говорят, но не действуют, а война все продолжается», – сказал Трамп.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

