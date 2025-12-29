Разведка Эстонии пришла к выводу, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Россия не намерена нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс. Об этом сообщил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
«Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов», – сказал глава эстонской разведки в интервью ERR.
Розин добавил, что «благодаря реакции Запада и НАТО на многочисленные вторжения беспилотников и самолетов, Россия приняла различные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем».
Глава эстонской разведки подчеркнул, что Таллин ставит в приоритет сохранение существующего положения дел.
Таллин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»