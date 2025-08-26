российское информационное агентство 18+

Эстония потратит 200 млн евро на «дроновую стену» на границе с Россией

Эстонские власти планируют создать на границе с Россией радиоэлектронную «стену» для защиты от дронов. На эти цели необходимо выделить 200 млн евро. Об этом сообщил глава МВД Эстонии Игорь Таро.

По его словам, в настоящее время вдоль всей восточной границы строится забор, который в будущем оснастят различными техническими средствами защиты. В том числе средствами радиоэлектронной борьбы, пишут эстонские СМИ.

Таро подчеркнул, что эти средства должны создать на границе «дроновую стену». «Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было – это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», – сказал министр.

Пока же МВД планирует обсудить с министерством обороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие беспилотники.

Таллин, Зоя Осколкова

