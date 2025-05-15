российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 мая 2025, 11:20 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Эстонии будут штрафовать за повреждение подводных кабелей

Власти Эстонии одобрили законопроект, предусматривающий наказание за повреждение сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Действие уголовного закона будет также распространено на деяния, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникациям или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, такой как кабели, трубопроводы или средства управления движением», – говорится в сообщении.

За нарушение работы подводных кабелей и трубопроводов физлица могут быть приговорены к 10 годам лишения свободы, а для компаний предусмотрен штраф в размере 4 млрд евро.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за так называемый заказной вандализм – например, когда кто-то организует преднамеренное повреждение имущества, независимо от размера причиненного ущерба.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Эстония

Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные суда / Эстония отказывается признавать российские загранпаспорта старого образца / В Эстонии несколько солдат получили обморожения во время учений / Жителям Эстонии посоветовали делать запасы из-за предстоящих блэкаутов / В Эстонии хотят отменить категорию лиц без гражданства / На границе с Эстонией россияне несколько дней ждут перехода под ледяным дождем / МИД Эстонии заявил об обсуждении давления на Россию с командой Трампа / В Эстонии из-за шторма произошло массовое отключение электричества

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Европа, Эстония,