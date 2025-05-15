В Эстонии будут штрафовать за повреждение подводных кабелей

Власти Эстонии одобрили законопроект, предусматривающий наказание за повреждение сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Действие уголовного закона будет также распространено на деяния, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникациям или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, такой как кабели, трубопроводы или средства управления движением», – говорится в сообщении.

За нарушение работы подводных кабелей и трубопроводов физлица могут быть приговорены к 10 годам лишения свободы, а для компаний предусмотрен штраф в размере 4 млрд евро.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за так называемый заказной вандализм – например, когда кто-то организует преднамеренное повреждение имущества, независимо от размера причиненного ущерба.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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