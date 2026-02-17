российское информационное агентство 18+

Эстония готова изъять российские активы для передачи Киеву

Власти Эстонии подготовили законодательную базу для изъятия российских активов. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.

В 2024 году Эстония приняла закон о конфискации замороженных активов физических и юридических лиц РФ и их дальнейшей передаче Украине, пишут «Известия».

«Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», – сказал Цахкна.

Таким образом, в Таллине планируют выставить этот шаг как «репарационный» механизм: Россия якобы сохранит право на возврат средств только после полной выплаты компенсаций. Однако на практике это означает фактическую конфискацию.

Москва называет это решение «неприкрытым разбоем», который нарушает международное право, и обещает зеркальный ответ на подобные инициативы.

Таллин, Зоя Осколкова

