российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 октября 2025, 16:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия

Эстония предложила Североатлантическому альянсу проводить военные учения у восточных границ с отработкой применения ядерного оружия. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.

По словам дипломата, Эстония желает более активного проявления силы со стороны НАТО на восточном рубеже. Всевиов перечислил ряд возможных вариантов демонстрации силы, в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Кроме того, Всевиов предложил руководству НАТО разрешить истребителям стран альяянса пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства.

«Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единой НАТО – не с коллективом стран, а с единым фронтом, истребители которого могут действовать в воздушном пространстве союзников... Если она направит самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолеты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», – заявил канцлер.

Ранее власти Эстонии заявили о готовности принять на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Эстония

Эстония потратит 200 млн евро на «дроновую стену» на границе с Россией / Эстонские железные дороги несут убытки из-за нехватки российских грузов / В Эстонии будут штрафовать за повреждение подводных кабелей / Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные суда / Эстония отказывается признавать российские загранпаспорта старого образца / В Эстонии несколько солдат получили обморожения во время учений / Жителям Эстонии посоветовали делать запасы из-за предстоящих блэкаутов / В Эстонии хотят отменить категорию лиц без гражданства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Европа, Эстония,