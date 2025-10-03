Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия

Эстония предложила Североатлантическому альянсу проводить военные учения у восточных границ с отработкой применения ядерного оружия. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.

По словам дипломата, Эстония желает более активного проявления силы со стороны НАТО на восточном рубеже. Всевиов перечислил ряд возможных вариантов демонстрации силы, в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Кроме того, Всевиов предложил руководству НАТО разрешить истребителям стран альяянса пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства.

«Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единой НАТО – не с коллективом стран, а с единым фронтом, истребители которого могут действовать в воздушном пространстве союзников... Если она направит самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолеты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», – заявил канцлер.

Ранее власти Эстонии заявили о готовности принять на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

