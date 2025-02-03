Жителям Эстонии посоветовали делать запасы из-за предстоящих блэкаутов

Власти Эстонии порекомендовали жителям делать запасы из-за возможных отключений электроэнергии. Об этом сообщают местные СМИ.

Эстонское бюро по предупреждению рисков выпустило рекомендации из-за возможных отключений света на фоне выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ. Жителям посоветовали закупиться продуктами и лекарствами.

«Самое важное – это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления», – говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам посоветовали запастись альтернативными источниками света, аккумуляторами и батарейками.

30 января премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что перерывы в энергоснабжении могут составить до 72 часов.

Электрическое кольцо БРЭЛЛ объединяет энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Осенью Прибалтика заявила о выходе из общей системы к 8 февраля 2025 года.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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