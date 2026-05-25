российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: самолет британского министра обороны столкнулся с радиопомехами у границ России

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хилл, столкнулся с радиопомехами при пролете у границ России. Об этом сообщает газета The Times.

Глава британского минобороны возвращался из Эстонии, когда спутниковый сигнал на самолете отключился. GPS на борту не работал на протяжении всего трехчасового полета. При этом подключение восстановить так и не удалось, так как перезагрузить систему в воздухе невозможно.

Кроме того, без доступа к интернету оказались смартфоны и ноутбуки. Пилоты во время полета переключились на «ревизионистские» инерциальные навигационные системы для определения местоположения. По словам одного из летчиков, с подобной ситуацией он не сталкивался «уже давно».

Стоит отметить, что Эстония граничит с Ленинградской областью, которая регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Для противодействия вражеским БПЛА используются системы радиоэлектронной борьбы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Эстония

Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник ВСУ / В Эстонии дрон врезался в трубу электростанции / Эстония готова изъять российские активы для передачи Киеву / Эстония не впустила израильтянина с подпадающим под санкции самоваром / Разведка Эстонии пришла к выводу, что Россия не собирается нападать на страны НАТО / В небе над Эстонией зафиксировали неопознанный беспилотник / Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия / Эстония потратит 200 млн евро на «дроновую стену» на границе с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Европа, Эстония,