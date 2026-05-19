Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны Эстонии перехватили беспилотник. Предположительно, это был украинский дрон, летевший в Россию.

«Впервые мы сами сбили беспилотник», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

БПЛА вторгся в воздушное пространство страны и был перехвачен истребителями, патрулировавшими Балтийское воздушное пространство над озером Выртсъярве. За несколько минут до этого на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

По словам министра, скорее всего, это был украинский беспилотник, который был перенаправлен с первоначальной цели – России.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что ВСУ готовятся к нанесению новых ударов по тыловым регионам России с территории стран Балтии. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube