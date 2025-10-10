российское информационное агентство 18+

10 октября 2025

В небе над Эстонией зафиксировали неопознанный беспилотник

Над Эстонией заметили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщил глава отдела оборонной готовности Герт Каю.

«Данные радара ВВС показали во второй половине дня возможное нарушение воздушного пространства на юго-востоке Эстонии. Вероятно, речь идет об объекте небольшого размера, но мы не можем это окончательно подтвердить», – рассказал он издание Delfi.

По его словам, дрон находился в воздушном пространстве страны около 18 минут. Каю подчеркнул, что речь не шла о крупном ударном беспилотнике.

БПЛА на несколько километров залетел за границу, а затем вернулся. В настоящее время нет данных о том, был ли это преднамеренный или случайный инцидент. Проводится расследование.

Таллин, Зоя Осколкова

