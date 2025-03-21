Эстония отказывается признавать российские загранпаспорта старого образца

С 31 марта 2025 года Эстония перестанет признавать заграничные российские паспорта без биометрии. Об этом сообщает правительство республики.

«Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», – говорится в сообщнии.

Россия в настоящее время выдает два вида заграничных паспортов – биометрические и старого образца. Небиометрические загранпаспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют различные риски для безопасности, пояснили в эстонском правительстве. Дело в том, что орган, выдавший небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирован, что затрудняет идентификацию непризнанных документов.

Более того, даже биометрические паспорта РФ, выданные в непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения, указывается в релизе.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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