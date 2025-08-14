Эстонские железные дороги несут убытки из-за нехватки российских грузов

Убытки эстонского государственного перевозчика Eesti Raudtee за последние девять лет увеличились более чем в шесть раз. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

В 2016 году убыток Eesti Raudtee составлял 5 млн евро, в 2024 году показатель вырос до 30,7 млн евро. В этом году Министерства климата Эстонии ожидает финансовый минус на уровне 35 млн. Прогноз на 2026 год – 38 млн евро убытков, на 2027-й – 39 млн.

Основная причина ухудшения финансового положения – сокращение грузоперевозок. Ситуация резко ухудшилась во время пандемии коронавируса, а затем – из-за антироссийских санкций. Транзит из России позволял компании оставаться прибыльной. В лучшие годы через эстонскую железнодорожную сеть перевозилось до 40 млн тонн грузов, но сейчас этот показатель упал до 3 млн тонн.

Для того, чтобы вновь выйти в прибыль, компании необходимо перевозить 20-25 млн тонн грузов в год. Однако в текущих условиях, особенно после потери транзита из РФ, достичь этих показателей невозможно.

Таллин, Зоя Осколкова

