США ввели санкции против россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью

Вашингтон объявил о введении санкций в отношении пяти граждан России и семи якобы связанных с ними компаний. Поводом послужила якобы их связь с киберпреступностью.

Из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые приводит ТАСС, следует, что в санкционные списки включены россияне Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Под рестрикции подпали семь связанных с ними компаний в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube