США ввели санкции против россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью

Вашингтон объявил о введении санкций в отношении пяти граждан России и семи якобы связанных с ними компаний. Поводом послужила якобы их связь с киберпреступностью.
Из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые приводит ТАСС, следует, что в санкционные списки включены россияне Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Под рестрикции подпали семь связанных с ними компаний в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»