В Эстонии несколько солдат получили обморожения во время учений

Эстонские военнослужащие получили обморожения во время полевых учений. У солдат не оказалось нужного снаряжения. Об этом сообщают местные СМИ.

Бойцы подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты отрабатывали маневры второго этапа учений, в ходе которых должны были форсировать реку Валге и закрепиться на противоположном берегу.

Однако учения пришлось прервать из-за обморожений военнослужащих. Эстонские бойцы были плохо экипированы для зимних условий.

Причиной стало отсутствие снаряжения, которое необходимо для выполнения подобных задач. У солдат не было водонепроницаемо упакованной сменной одежды.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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