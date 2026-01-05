российское информационное агентство 18+

Понедельник, 5 января 2026

Швейцария заблокировала активы президента Венесуэлы

Правительство Швейцарии заблокировало все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. Об этом говорится в сообщении кабмина, которое приводит ТАСС.

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, ночью 3 декабря США нанесли авиаудары по столице Венесуэлы Каракасу, глава государства Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил военную агрессию США против Венесуэлы и призвал американские власти освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу.

