Трамп: США будут временно управлять Венесуэлой после свержения и захвата Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не обеспечат «безопасный, надлежащий и разумный переход власти» в стране.

«Мы не хотим, чтобы к власти пришел кто-то другой, и у нас была бы та же ситуация, что и в последние годы. Поэтому мы будем управлять страной сами», – сказал глава Белого дома, передает CNN. При этом он не уточнил конкретные сроки, которые займет передача власти.

Трамп также сообщил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой. «Мы назначаем различных людей, и мы сообщим вам, кто именно эти люди», – цитирует президента США РИА «Новости». Позже он уточнил, что высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, будут работать в составе команды для управления Венесуэлой. Американский лидер предположил, что США останутся в Венесуэле до тех пор, пока ситуация в стране не «вернется в нормальное русло». При этом он не исключил размещения военного контингента США в Венесуэле: «Мы не боимся появления сухопутных войск».

Также американский лидер заявил, что после захвата Мадуро сотрудничать с США якобы согласилась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. По его словам, госсекретарь Марко Рубио «только что поговорил с ней, и она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы Венесуэла снова стала великой». Трамп уверяет, что Родригес «долго беседовала с Марко и сказала: «Мы сделаем все, что вам нужно». По его словам, она «поступила довольно любезно, но у нее действительно не было выбора». Трамп заявил, что США не будут размещать военных в Венесуэле, если Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. Вместе с тем, согласно сообщениям СМИ, Родригес после атаки США назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом Венесуэлы и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены. Она также заявила, что Венесуэла не будет ничьей колонией, и призвала венесуэльцев сохранять спокойствие и единство.

Трамп высказался о венесуэльской оппозиционерке и лауреате Нобелевской премии мира Марии Мачадо. По его словам, она милая женщина, но не имеет поддержки и уважения в стране, чтобы возглавить страну.

По словам американского лидера, США готовы провести вторую, более масштабную атаку на Венесуэлу, «если это будет необходимо». С учетом успеха прошедшей операции, необходимости в этом пока нет, добавил Трамп. Он также отметил, что последующие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но США «вероятно, не придется их проводить».

«Ни одна страна в мире не смогла бы добиться того, чего Америка добилась вчера, или, откровенно говоря, за короткий промежуток времени. Все военные возможности Венесуэлы были обессилены, когда американские военные, работая вместе с правоохранительными органами, успешно захватили Мадуро глубокой ночью», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что ни один американский военнослужащий не погиб и ни одна единица американской военной техники не была потеряна, однако был подбит один американский вертолет. «В этом бою участвовало много вертолетов, много самолетов, очень много людей», – добавил президент.

Глава Белого дома заявил, что власть Мадуро закончилась, он больше не президент. Трамп утверждает, что Мадуро якобы лично ответственен за деятельность «Картеля Солнц», переправлявшего в США наркотики и из-за которого погибли тысячи американцев. Он подтвердил, что Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием, и обвинил их в «наркотерроризме» против граждан США.

Трамп также заявил, что Венесуэла получит надлежащее руководство, а партнерство с США, по его утверждению, сделает народ Венесуэлы «богатым и независимым». Он также отметил, что США восстановят нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, что обойдется американским нефтяным компаниям в миллиарды долларов. Трамп при этом указал, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе после захвата Мадуро.

Кроме того, добавил он, США будут добиваться того, чтобы их доминирование в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение. Трамп призвал не забывать о «доктрине Монро» и отметил, что операция Вашингтона против Венесуэлы – предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США.

Незадолго до пресс-конференции Трамп опубликовал в Truth Social фотографию задержанного Мадуро в американском заключении на борту десантного корабля ВМС США «Иводзима», который направляется в Нью-Йорк. На снимке Мадуро запечатлен в спортивном костюме и в наушниках, его руки скованы наручниками, а глаза закрыты черной маской. В руке лидер Венесуэлы держит бутылку воды.

Ночью 3 декабря США нанесли авиаудары по столице Венесуэлы Каракасу, Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил военную агрессию США против Венесуэлы и призвал американские власти освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу. «Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», – говорится в заявлении ведомства.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и выразил твердую солидарность с народом республики перед лицом агрессии США.

Захват Мадуро также осудили Китай, Бразилия и Франция. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с резкой эскалацией ситуации в Венесуэле. По его словам, произошедшие события создают опасный прецедент. Гутерриш подчеркнул важность соблюдения международного права и Устава ООН.

Москва, Наталья Петрова

